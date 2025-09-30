Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 1 октября

В минувший понедельник в Подмосковье зарегистрировали одно возгорание в лесу, которое удалось ликвидировать в тот же день. Очаг располагался недалеко от деревни Есино.

На большей части территории Подмосковья 30 сентября и 1 октября установится первый класс пожарной опасности. Сегодня в Наро-Фоминском лесничестве ожидается второй класс, а завтра к нему добавится Ступинское лесничество.

Второй класс опасности в регионе спрогнозировали 2 октября, однако в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском лесничествах и «Русском лесу» в этот день установится первый класс.

Температура воздуха в Подмосковье в начале недели будет составлять от +7 до +10 градусов.

О возгорании следует незамедлительно сообщить по номеру 112 или на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.