Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 1 ноября

В Подмосковье на этой неделе установилась прохладная и дождливая погода. В минувшую среду, 29 октября, в лесах региона возгораний не обнаружили.

До 1 ноября в Московской области спрогнозировали первый класс пожарной опасности.

По данным метеорологов, температура воздуха сегодня и до конца недели будет составлять от +2 до +7 градусов. В ночное время столбики термометров не будут превышать +4 градуса. Ожидаются дожди.

Жителей и гостей Подмосковья призвали при обнаружении возгорания в чаще или на опушке как можно скорее сообщить о случившемся по номеру 112 или обратиться на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.