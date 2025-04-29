Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 1 мая

В минувший понедельник, 28 апреля, в лесах Московской области зафиксировали два возгорания. Первый пожар возник в Песковском лесничестве, а второй — в Отрадинском.

На тушение пожаров оперативно направили 19 специалистов и восемь единиц специализированной техники. Оба возгорания удалось ликвидировать в день обнаружения.

По данным Комитета лесного хозяйства Подмосковья, на 29 апреля в большинстве районов области прогнозируется третий класс пожарной опасности. Повышенная опасность — четвертый класс — ожидается в Наро-Фоминском и Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес». В то же время в Бородинском, Дмитровском, Клинском, Ногинском и Талдомском лесничествах установится второй класс опасности.

На большей части региона 30 апреля и 1 мая установится первый класс пожарной опасности. В среду в Бородинском, Волоколамском и Егорьевском лесничествах прогнозируют второй класс, а в Луховицком и Ступинском — третий. Кроме того, в Наро-Фоминском и Подольском лесничествах и лесничестве «Русский лес» ожидают четвертый класс опасности.

В первый день мая в Бородинском, Московском учебно-опытном и Ногинском лесничествах — спрогнозировали второй класс пожарной опасности, в Луховицком и Ступинском — третий класс, а в Наро-Фоминском и Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — четвертый.

Дневная температура в ближайшие дни составит от +8 до +11 градусов, а ночная — от +4 до +6.

Комитет лесного хозяйства Московской области напомнил о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности при посещении лесов. В случае обнаружения возгорания следует незамедлительно сообщить по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или в единую службу спасения по номеру 112.