Первый класс пожарной опасности продлили в Подмосковье до 6 ноября

Специалисты Комитета лесного хозяйства Московской области не зафиксировали возгораний за минувшие сутки. В ведомстве добавили, что 4, 5 и 6 ноября по всей области ожидается первый класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура воздуха составит 1-2 градуса, а ночью она опустится до минус 1-3 градусов. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и кратковременные снегопады.

Наши предки тщательно готовились к празднику Казанской Божьей Матери. Они пекли пироги, а также готовили разнообразные блюда для праздничного стола.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112 для вызова экстренных служб на территории России. Своевременная передача информации поможет защитить леса региона от пожаров.