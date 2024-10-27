Первый класс пожарной опасности продлили в Подмосковье до 29 октября

Представители Комитета лесного хозяйства Московской области опубликовали прогноз пожарной опасности на ближайшие дни. В ведомстве добавили, что 26 октября в лесах региона не произошло пожаров.

С 27 по 29 октября на большей части территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности. Однако в Виноградовском, Дмитровском, Луховицком, Клинском, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Талдомском лесничествах, а также в «Русском лесу» ожидается второй класс пожарной опасности

В ближайшие дни температура воздуха составит 8–9 градусов, а ночью она опустится до 5–6 градусов. Метеорологи сообщают о пасмурной погоде с незначительными прояснениями и возможными кратковременными дождями.

В народных поверьях существует странная традиция: 27 октября беременным женщинам не рекомендовалось расчесывать волосы, хотя причины этого предписания остаются неизвестными.