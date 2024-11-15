Первый класс пожарной опасности продлили в Подмосковье до 17 ноября

Ни одного лесного пожара не выявили в Подмосковье 14 ноября. В ближайшие дни в регионе установится первый класс пожарной опасности.

Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье с 15 по 17 ноября, рассказали в региональном Комлесхозе.

В эти дни температура поднимется до пять градусов днем и опустится до нуля ночью. Ожидается облачная погода без прояснений, возможны дожди.

Жителям напомнили, что сообщать о пожаре следует по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.