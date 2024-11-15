Первый класс пожарной опасности продлили в Подмосковье до 17 ноября
Ни одного лесного пожара не выявили в Подмосковье 14 ноября. В ближайшие дни в регионе установится первый класс пожарной опасности.
Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье с 15 по 17 ноября, рассказали в региональном Комлесхозе.
В эти дни температура поднимется до пять градусов днем и опустится до нуля ночью. Ожидается облачная погода без прояснений, возможны дожди.
Жителям напомнили, что сообщать о пожаре следует по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.
Минздрав Подмосковья напомнил о дистанционном закрытии больничного
Школьницы из Щелкова «в шутку» обвинили соперника из игры Brawl Stars в надругательстве
ФСБ предотвратила диверсию на Транссибе. Атаку готовил подросток
Фестиваль авиамоделистов прошел в Нахабине
Ребенку с осложнением сахарного диабета вернули зрение в медцентре Рошаля
Десятки убитых. По месту дислокации ВСУ под Сумами нанесли сокрушительный удар
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте