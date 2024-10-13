Первый класс пожарной опасности продлили в Подмосковье до 15 октября

Специалисты Комлесхоза Подмосковья рассказали о прогнозе пожарной опасности в регионе на ближайшие дни. В ведомстве уточнили, что 12 октября не зарегистрировали ни одного лесного пожара.

С 13 по 15 октября на большей части области ожидается первый класс пожарной опасности, а в Ступинском, Ногинском, Орехово-Зуевском, лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» специалисты прогнозируют второй класс опасности.

В ближайшие несколько дней температура воздуха ожидается на уровне 7-9 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до 3-6 градусов. Синоптики прогнозируют облачную погоду с осадками. По наблюдениям старожилов, если в этот день выпадает снег, зима придет не скоро.

При обнаружении возгорания необходимо немедленно сообщить о происшествии по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112 для вызова экстренных служб.

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