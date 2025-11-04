Первый класс пожарной опасности объявили в лесах Подмосковья до 6 ноября

В минувший понедельник в лесах Подмосковья возгораний не зафиксировали. До 6 ноября в регионе спрогнозировали первый класс пожарной опасности.

Согласно данным метеорологов, до четверга включительно температура воздуха будет достигать +10 градусов днем. В ночное время столбики термометров будут опускаться до +4 градусов.

В ближайшие дни ожидается сплошная облачность с редкими прояснениями, вероятность осадков минимальная.

Жителям и гостям Московской области напомнили, что при обнаружении возгораний следует как можно скорее позвонить по единому номеру экстренных служб 112 или обратиться на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.