Первый каток в Подмосковье откроют в Богородском округе к середине ноября

Первую ледовую площадку под открытым небом начали заливать на территории спортивного комплекса «Обухово» Богородского городского округа. Через две недели жители муниципалитета уже смогут покататься там.

В спорткомплексе «Обухово» закончили черновую заливку льда, в понедельник работники приступят к следующему этапу. Ранее учреждению выделили целевую субсидию на частичный ремонт холодильного оборудования.

За один сеанс посещаемость катка под открытым небом может доходить до 400 человек. Ледовой площадкой жители округа смогут воспользоваться уже через две недели. А первые матчи Кубка Московской области по хоккею с мячом среди мужских команд состоятся 23 ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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