Первый камень в основание новой церкви заложили в Черноголовке

Начало строительства новой церкви Воскресения Словущего отметили в Черноголовке. Храм на 250 прихожан возведут по проекту архитектора Дмитрия Пшеничникова.

«У нас есть прекрасная действующая церковь великомученика и целителя Пантелеимона, рассчитанная всего на 60 мест. Округ развивается, растет число жителей. Я несколько лет вместе с другими жителями радела, чтобы нам построили новый храм. И очень рада, что сегодня присутствую на таком важном историческом событии», — говорит местная жительница Валентина Хабара.

Разделить торжественный момент приехали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Черноголовки Роман Хожаинов и епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.

«Долгожданное событие для местных православных жителей, которые просили построить новый храм. В мае этого года по поручению губернатора создана рабочая группа, в которую вошли представители духовенства, городской администрации, проектирующей и строительной организаций. Благодаря общим усилиям, сегодня началась история этого храма», — сказал Брынцалов.

Местные жители уверены, что храм Воскресения Словущего станет украшением города и привлечет еще больше прихожан.