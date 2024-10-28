Первый камень в фундамент индустриального парка заложили в Ленинском округе

Торжественная церемония закладки камня в основание первого государственного индустриального парка «Ленинский» состоялась в округе. Открыть парк планируют в 2025 году.

Мероприятие по закладке первого камня в фундамент индустриального парка в Ленинском городском округе посетили губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, генеральный директор Группы компаний «Ростатом» Алексей Лихачев, заместитель председателя Правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, министр информации и молодежной политики Московской области Кетеван Швелидзе и глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Парк в Ленинском городском округе площадью в 100 гектаров построят в течение года. Здесь обустроят дороги, разовьют инфраструктуру, возведут производственные боксы для компаний «под ключ», организуют профильный колледж для подготовки кадров и социальную инфраструктуру. Благодаря новому парку в муниципалитете появятся более пяти тысяч рабочих мест.

«Сегодня мы хотим в торжественной обстановке объявить о строительстве пяти государственных индустриальных парков. Один из них на 100 гектаров в Ленинском городском округе построим в течение года. Здесь будут дороги, инфраструктура — все, что нужно нашим инвесторам, которых мы очень рады видеть и очень ценим», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам заместителя генерального директора Группы компаний «Екс» Романа Асабина, сегодня на стройплощадке парка трудятся около 200 человек.

«В самый пик работ в зависимости от нагрузки мы планируем привлечь до 800 людей и 80 единиц техники. Будем стараться закончить все работы в заявленные сроки», — добавил он.

Отметим, также в регионе построят государственные индустриальные парки в Дмитровском городском округе, Раменском, Жуковском и Одинцово. Их создадут в формате «Все включено».

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