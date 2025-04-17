Первый кабинет МРТ в Истре откроют 20 апреля

Со следующей недели врач, при показаниях к исследованию, сможет записывать жителей округа на МРТ в поликлинику № 1 на улице Урицкого. За один рабочий день здесь примут более 20 человек.

Установили аппарат в бывшем административно-техническом здании. Под ним добавили усиленную конструкцию, чтобы полы смогли выдержать вибрацию от оборудования. Сейчас МРТ работает в тестовом режиме. Этой закупки жители ждали с нетерпением. Теперь им не нужно ездить в другие округа или записываться в платные поликлиники.

«Все очень быстро, аккуратно, грамотно, не страшно. Мне делали сегодня МРТ головного мозга, и там, когда лежишь, над твоей головой зеркало, которое показывает, что происходит за окном, где сидят лаборанты, врачи. Получается, ты не находишься в одиночестве, тебе не страшно», — рассказала пациентка Маргарита Гордиенко.

Здесь будут обследовать не только головной мозг и его артерии и вены, но и мягкие ткани шеи, все суставы, органы брюшной полости и малого таза.

«Это последняя модель, и она позволяет достигать результатов, которые раньше были невозможны, то есть делать изображение со срезом не 5 и 4, а один миллиметр, это позволяет делать реконструкции в трех плоскостях и получать гораздо больше результатов, чем это было раньше», — поделился заведующий рентгеновским отделением Истринской клинической больницы Игорь Нараев.

В дальнейшем магнитно-резонансный томограф будет работать круглосуточно.