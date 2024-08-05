Первый Юсуповский фестиваль искусств открыли в Красногорске

В Музее-заповеднике «Архангельское» открылся Первый Юсуповский фестиваль искусств. На Летней сцене под открытым небом прошел концерт «Джаз на разных языках».

В день открытия выступили заслуженные артисты России — пианист Михаил Иванов и контрабасист Андрей Иванов, лауреаты всероссийских и международных конкурсов — исполнительница на домре и мандолине Екатерина Мочалова, певица Полина Орбах и барабанщик Дмитрий Власенко.

«Музей-заповедник „Архангельское“ этим летом нас очень удивляет разными программами для жителей и гостей округа. И те, кто участвует в этой культурной жизни, получают уникальные возможности увидеть лучших музыкантов, услышать лучшие произведения. Нам очень приятно, что открывают „Юсуповский фестиваль“ братья Ивановы, которые являются артистами нашей областной филармонии. Руководит этой филармонией Народный артист России Максим Дунаевский», — рассказала начальник управления культуры, туризма и молодёжной политики администрации городского округа Красногорск Галина Ковалева.

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Фестиваль на территории музея-заповедника «Архангельское» продлится до 9 августа. Организаторы подготовили обширную культурную программу для детей и взрослых. Пройдут концерты под открытым небом, творческие встречи с участием солистов, лауреатов всероссийских и международных конкурсов, ведущих творческих коллективов России.

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