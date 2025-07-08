Первый юбилей молодежного сообщества отметили в Дмитрове

В парке «Сосновый бор» молодежь Дмитрова отметила первый юбилей сообщества «Возможно все». Ребята устроили пикник на природе.

В Дмитровском муниципальном округе с 2004 года работает молодежный центр «Сфера». Сейчас в него входят молодежные центры «КвАРТал», «Семеновский», «Родники», «Клуб юных моряков имени Сафонова» «Внуковский» и «ХА-ХА Лига КВН». Все они расположены в разных частях муниципалитета и работают по разным направлениям.

Первый юбилей сообщества «Возможно все» его участники отпраздновали в парке «Сосновый бор» в Дмитрове.

«Мы создавали „Возможно все“, чтобы молодые люди могли находить единомышленников, развивать свои таланты и просто хорошо проводить время. Год назад мы даже не могли представить, как много ребят присоединятся к нам и насколько разнообразными будут наши встречи!» — отметила руководитель сообщества — сотрудник Молодежного центра, психолог Дарья Тармаева.

Праздник в парке получился насыщенным: ребята пели под гитару и укулеле, а посетители парка с удовольствием подпевали им. Кто-то играл в бадминтон и волейбол, а кто-то участвовал в турнире по настольным играм.

«Это потрясающее событие! Обстановка была очень душевной, поддержка друзей помогла мне раскрепоститься, и я спела свои любимые песни!» — сказала участница встречи Татьяна.

Другая гостья мероприятия, Виктория, также поделилась своими впечатлениями от пикника.

«Я была приятно удивлена тем, как много талантливых людей вокруг. Я надеюсь, что таких праздников будет еще очень много. Наше сообщество помогает нам стать ближе. И мы точно не остановимся на достигнутом», — добавила она.

По словам врип главы Дмитрова Михаила Шувалова, молодежь округа — это энергия, творчество и стремление к развитию.

«Когда видишь, с каким азартом ребята включаются в проекты, понимаешь: у Дмитровского округа яркое и сильное будущее, где есть место инициативе, патриотизму и новым свершениям!» — сказал врип руководителя муниципалитета.

Отметим, что стать частью дружной команды «КвАРТал» можно по адресу: город Дмитров, улица Большевистская, дом № 20, второй внешний подъезд. Телефон сообщества: 8 (989) 574-00-86.