Первый интенсив для представителей креативных индустрий прошел в Истре

На этой неделе в рамках празднования Дня российского предпринимательства в молодежном центре «Мир» в Истре состоялся первый интенсив для творческих предпринимателей «Два предприятия — два взгляда на созидание». Участие в мероприятии приняло более 40 человек.

На семинаре присутствовали представители регионального министерства, администрации округа, Торгово-промышленной палаты Московской области, федерации креативных индустрий, центра поддержки предпринимательства, действующие бизнесмены и эксперты, специализирующиеся на туризме, рекламе и скульптуре муниципалитета.

Во время интенсива участники обсудили ключевые аспекты развития креативного сектора экономики в муниципальном округе Истра. Были рассмотрены критерии, по которым предприятия могут быть отнесены к креативным индустриям, текущие государственные меры поддержки для этой отрасли, а также порядок включения в федеральный и региональный реестры креативных индустрий.