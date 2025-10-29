Первый инклюзивный форум прошел в Солнечногорске

В культурно-досуговом центре «Тимоново» в Солнечногорске провели уникальный форум «Солнце в каждом». На нем посетителям показали возможности реабилитации и развития творческого потенциала людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Главными участниками мероприятия стали подопечные и сотрудники реабилитационных центров, творческих объединений и авторских инициатив. Они смогли познакомиться с современными методиками реабилитации на различных интерактивных площадках.

На «Нейролокации» показали инновационное оборудование, предназначенное для восстановления нейронных связей и помощи людям с расстройствами аутистического спектра. Особый интерес вызвал аппарат «Девирта — Делфи», который с помощью виртуальной реальности помогает пациентам с нарушениями координации движений. Логопеды-дефектологи, психологи и нейропсихологи предлагали гостям форума практические занятия на интерактивных полу, лошадке и в песочнице, а также рассказывали о возможностях получения квалифицированной помощи в подмосковных центрах.

«Подобные мероприятия очень важны, чтобы люди были информированы, какие прекрасные реабилитационные возможности есть в центре, чтобы приходили лечиться, учиться и развивать деток. Мы смогли привезти только транспортабельное оборудование, а у нас также есть соляная пещера, массажные комплексы и многое другое. Важно, чтобы люди об этом знали и пользовались», — рассказал заведующий детским отделением комплексного центра социальной реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «Химкинский» Александр Ухлин.

«Солнечный вернисаж» познакомил участников с творчеством людей с особенностями, а «Ярмарка возможностей» — с фондами и их проектами. Особое впечатление произвело «Чтение книг в темноте» — сенсорный опыт, объединяющий чтение и общение с собаками. А на «Арт-фабрике» можно было попробовать себя в самых разных ремеслах: от рукоделия и творчества до компьютерной грамотности, а также узнать о современных способах трудоустройства.

«Форум стал площадкой для общения, обмена бесценным опытом и идеями, раскрытия талантов. Он показал, каких удивительных возможностей в профессии, ремесле, творчестве могут достичь люди, особенно если в их жизни присутствуют поддержка, забота и внимание», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Завершился форум яркой концертной программой, в которой приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Зрители увидели арт-проект «Танцы в темноте», модное дефиле, услышали произведения классической и современной музыки в исполнении талантливых солистов и коллективов.