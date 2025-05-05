Первый и второй классы пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 7 мая

В воскресенье, 4 мая, в лесах Подмосковья пожаров не зарегистрировали. В Комитете лесного хозяйства предоставили прогноз на ближайшие дни.

С 5 по 7 мая на большей части Московской области ожидается второй класс пожарной опасности. В понедельник в Бородинском, Истринском и Талдомском лесничествах спрогнозировали первый класс, во вторник к ним добавятся Волоколамское, Дмитровское, Клинское, Московское учебно-опытное, и Сергиево-Посадское лесничества. Завтра третий класс опасности установится в Луховицком лесничестве.

В среду первый класс пожарной опасности ожидается в Волоколамском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах, а третий — в Егорьевском, Луховицком и Шатурском.

В ближайшие дни в Подмосковье температура воздуха составит до +13 градусов днем и до +12 — ночью.

Жителей и гостей региона призывают при обнаружении пожара в лесу незамедлительно позвонить по номеру 112 или на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.