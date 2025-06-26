Первый и второй классы пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 28 июня

Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 25 июня. В ближайшие дни в регионе установится второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, 26 июня на большей части территории Подмосковья установится первый класс пожарной опасности. При этом в Волоколамском, Звенигородском, Истринском и Ступинском лесничествах спрогнозировали второй, а в Виноградовском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Шатурском — третий.

В пятницу, 27 июня, первый класс сохранится почти по всему региону. Однако в Бородинском, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах будет второй, а в Виноградовском, Московском учебно-опытном и Шатурском — третий.

В субботу, 28 июня, класс пожарной опасности по области поднимется до второго. В Виноградовском, Истринском, Московском учебно-опытном, Ступинском и Шатурском лесничествах ожидают третий.

В этот период температура в Подмосковье будет подниматься до 19 градусов тепла днем и опускаться до семи ночью. Ожидается малооблачная погода, возможны небольшие дожди.