Первый и второй классы пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 15 июня
Ни одного возгорания в лесу не выявили в Подмосковье 12 июня. В ближайшие дни в регионе установятся первый и второй классы пожарной опасности.
Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, 13 июня на большей части территории региона установится первый класс пожарной опасности, однако в Егорьевском и Шатурском лесничествах ожидают третий.
В пятницу, 14 июня, в области спрогнозировали первый класс пожарной опасности, а 15 июня — второй.
В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 23 градусов днем и опустится до 12 ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, вероятны дожди.
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