Первый и второй классы пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 15 июня

Ни одного возгорания в лесу не выявили в Подмосковье 12 июня. В ближайшие дни в регионе установятся первый и второй классы пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, 13 июня на большей части территории региона установится первый класс пожарной опасности, однако в Егорьевском и Шатурском лесничествах ожидают третий.

В пятницу, 14 июня, в области спрогнозировали первый класс пожарной опасности, а 15 июня — второй.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 23 градусов днем и опустится до 12 ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, вероятны дожди.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».