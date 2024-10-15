Первый городской женский форум открылся в Чехове

В Чехове впервые проходит женский форум. Более 50 жительниц городского округа приехали сюда, чтобы получить знания от продвинутого спикера, пообщаться с другими девушками и завести новые знакомства.

«Наша цель наша — объединить женщин на одной коммуникативной площадке для развития и поддержки. Мы хотим создать такое сообщество, в котором любая женщина может прийти и приобрести знания, удовлетворить какие-то свои потребности, получить веру и поддержку», — рассказала председатель чеховского отделения «Союз женщин России» Екатерина Голяк.

Приглашенные спикеры рассказали участницам форума о том как сохранить свою личность и интересы в браке, укрепляя отношения с супругом, здоровье, а также о заблуждениях, которые мешают иметь счастливую семью.