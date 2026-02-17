Первый городской слет юнармейцев прошел в Дубне

В Дубне состоялся первый городской слет юнармейцев, объединивший около ста участников из школ, лицеев, техникумов и колледжей наукограда. Мероприятие прошло 13 февраля на базе Московского областного физико-математического лицея имени В. Г. Кадышевского и началось с торжественного митинга у памятного знака воинам-интернационалистам.

Участники слета почтили минутой молчания бойцов, отдавших жизни в афганской войне, и возложили цветы к мемориальному камню и Ротонде. У памятного знака юнармейцы встретились с ветеранами локальных войн, которые поделились воспоминаниями о боевых товарищах и важности сохранения исторической памяти.

В лицее разговор о патриотизме продолжился в формате открытого диалога. «Образование без воспитания мало что значит, поэтому наша задача — воспитать, прежде всего, гражданина и патриота», — подчеркнул директор лицея Юрий Курлапов.

Важным событием слета стало официальное представление нового руководителя городского штаба юнармейского движения. Им стал ветеран специальной военной операции Игорь Павельев. Под его началом штаб продолжит объединять учебные учреждения наукограда. На базе лицея имени Кадышевского уже действует Центр подготовки юнармейцев, который вышел на городской уровень — сюда приходят на обучение школьники из других школ Дубны. Ребята осваивают боевую и медицинскую подготовку, топографию, стрельбу и другие актуальные направления.

Завершился слет церемонией награждения. За активное участие в движении более 40 юнармейцев Дубны получили грамоты, несколько человек удостоены медалей.