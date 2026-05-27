Первый гастрономический фестиваль «Троицкие блины» пройдет в Сергиевом Посаде

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, фестиваль призван возродить историческую традицию блинной торговли в городе. Раньше на пути паломников и богомольцев в Троице-Сергиеву лавру торговали блинами. Сейчас идею хотят переосмыслить и создать новый гастрономический бренд Сергиева Посада.

Основные события развернутся на смотровой площадке «Блинная гора» и на улице Карла Маркса. В 12:00 начнется программа с участием известных поваров, таких как Максим Сырников и Олег Ольхов, а также других популяризаторов русской кухни.

Гостей фестиваля ждет блинный фуд-корт с участием городских заведений, ремесленная ярмарка, мастер-классы по плетению праздничных венков. Выступят народный театр «Шибер Выбер» и творческое объединение «Петр Валентинович» с вертикальной оперой.

Каждый участник сможет забрать на память газету с историей Троицких блинов и старинными рецептами. Завершится праздничный день масштабным театрализованным шествием по Красногорской площади и Блинной горе. Всех ждет народная вечерка с хороводами и песнями.