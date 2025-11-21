Первый футбольный матч провели на обновленном стадионе в Подольске

Пресс-служба администрации г. о. Подольск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Подольск

В микрорайоне Львовский Подольска на недавно реконструированном стадионе провели первый футбольный матч. Юные воспитанники физкультурно-спортивного клуба «Ирида» отметили удобство и качество нового поля.

Стадион «Подолье» является центром спортивной жизни микрорайона. Зимой здесь открывают каток и жители могут бесплатно кататься на коньках и играть в хоккей, регулярно проводят турниры.

Проект по реконструкции стадиона реализовали в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

Кроме футбольного поля с современным газоном здесь появились универсальные спортивные площадки для волейбола, баскетбола и ГТО. Также здесь установлены трибуны на более чем 200 зрителей и две скамейки запасных.

Работы по благоустройству территории планируют завершить весной 2026 года, когда установится теплая и сухая погода.