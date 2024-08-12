Первый форум ягодников прошел в Луховицах

В крестьянском хозяйстве «Снова молодой» в Луховицах провели первый форум ягодников. В нем поучаствовали местные аграрии, а также эксперты отрасли из Коломны и Егорьевска.

Для участников форума провели экскурсию по хозяйству. На ней рассказали, что работники за один день собирают от 500 килограммов до одной тонны огурцов, от 100 до 300 килограммов клубники и порядка 300-400 килограммов помидоров.

Гостем события стал начальник управления развития отраслей сельского хозяйства министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Сергей Чернопятов напомнил о мерах поддержки садоводства и производителей ягодных культур.

Глава Луховиц Сергей Тимохин также отметил, что плодово-ягодное направление активно развивается в округе. Самый крупный производитель — «Русская ягода» — за сезон собирает свыше 200 тонн урожая. Он также добавил, что такие форумы в Луховицах станут традиционными.

«У нас набирается темп — приходят новые предприниматели, действующие производители расширяют объемы по ягодам — клубнике и малине. Еще у нас восстанавливаются сады — и вишня, и яблоки. Главное, что есть большие перспективы на ближайшее будущее», — прокомментировал глава муниципалитета Сергей Тимохин.

Отметим, что в хозяйстве «Снова молодой» в Луховицах выращивают клубнику, малину, голубику, помидоры, огурцы и перцы, а также реализуют рассаду. Руководство планирует расширять производство, а также развивать агротуризм.

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