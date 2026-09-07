Первый физкультурный инклюзивный фестиваль «Герои Отечества» провели в Серпухове

В деревне Лужки городского округа Серпухов на базе «Лесная опушка» состоялся инклюзивный физкультурный фестиваль «Герои Отечества», объединивший более 130 ветеранов боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Я очень рад, что таких мероприятий становится все больше и у вас, уважаемые ветераны, друзья, боевые товарищи, будет сегодня уникальная возможность выполнить нормативы на золотой знак ГТО. Ну и самое главное, я очень рад, что вы активно занимаетесь физической культурой и спортом», — поприветствовал гостей и участников Кавалер Ордена Мужества, участник СВО, заместитель директора спортивного резерва России Игорь Старовойт.

Спортивную программу, основанную на нормативах комплекса ГТО, адаптировали под пять категорий участников с учетом их возможностей.

Он также поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за спортивные мероприятия, которые регулярно проводят в регионе.

Председатель организации «Герои Отечества» Максим Гузовский подчеркнул значимость события для общества.

«Самое главное, не забывайте, вы — настоящий пример для молодежи, которая на вас смотрит и видит вас на спортивной площадке. Спасибо за то, что вы каждый день своим опытом, своими силами вдохновляете людей», — сказал Гузовский.

Участник СВО из Долгопрудного Антон Сивоконь высоко оценил уровень организации турнира.

«Мы регулярно тренируемся с ребятами. У нас в Долгопрудном есть центр адаптивных видов спорта, поэтому мы систематически занимаемся, участвуем в спортивных соревнования. Здорово, что проводят мероприятия проводят именно для ветеранов СВО», — подчеркнул боец.