Первый физкультурный инклюзивный фестиваль «Герои Отечества» провели в Серпухове
В деревне Лужки городского округа Серпухов на базе «Лесная опушка» состоялся инклюзивный физкультурный фестиваль «Герои Отечества», объединивший более 130 ветеранов боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Спортивную программу, основанную на нормативах комплекса ГТО, адаптировали под пять категорий участников с учетом их возможностей.
«Я очень рад, что таких мероприятий становится все больше и у вас, уважаемые ветераны, друзья, боевые товарищи, будет сегодня уникальная возможность выполнить нормативы на золотой знак ГТО. Ну и самое главное, я очень рад, что вы активно занимаетесь физической культурой и спортом», — поприветствовал гостей и участников Кавалер Ордена Мужества, участник СВО, заместитель директора спортивного резерва России Игорь Старовойт.
Он также поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за спортивные мероприятия, которые регулярно проводят в регионе.
Председатель организации «Герои Отечества» Максим Гузовский подчеркнул значимость события для общества.
«Самое главное, не забывайте, вы — настоящий пример для молодежи, которая на вас смотрит и видит вас на спортивной площадке. Спасибо за то, что вы каждый день своим опытом, своими силами вдохновляете людей», — сказал Гузовский.
Участник СВО из Долгопрудного Антон Сивоконь высоко оценил уровень организации турнира.
«Мы регулярно тренируемся с ребятами. У нас в Долгопрудном есть центр адаптивных видов спорта, поэтому мы систематически занимаемся, участвуем в спортивных соревнования. Здорово, что проводят мероприятия проводят именно для ветеранов СВО», — подчеркнул боец.
Фестиваль продолжил серию региональных состязаний «Кубок Мужества». Сегодня в Подмосковье систематически занимаются спортом свыше 300 ветеранов СВО, а доступ к тренировкам обеспечен через специальный раздел «Адаптивный спорт» на портале регионального ведомства.
Мероприятие организовали по государственной программе «Спорт России».