Первый фестиваль текстильной промышленности пройдет в Павловском Посаде

Первый фестиваль-карнавал «Текстильный Посад» пройдет в Павловском Посаде 4 и 5 октября. Дома мод, ателье, дизайнеров и предприятия пригласили принять участие.

Принять участие в фестивале могут все любители моды. Помимо конкурса, организаторы подготовили серию семинаров от ведущих экспертов отрасли. Лекция «Реестр российской промышленной продукции» состоится 4 октября в 11:00. Там расскажут про сопровождение продукции для включения в реестр Министерства промышленности и торговли в рамках Поставления правительства № 719.

Перед участниками также выступят Ольга Тарасова, Светлана Родичева, эксперты отдела «Легпром» некоммерческой организации «Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты России.

Справки можно получить по телефонам: 8 (496) 435-03-89 или 8 (915) 065-44-50, а также по адресам электронной почты bdmuseum@mail.ru и pavposmuz@mail.ru.

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