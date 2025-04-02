Сегодня 12:26 Первый фестиваль «Неделя театра» прошел в Чехове 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов Подмосковье

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Конкурс собрал творческие коллективы муниципалитета. Свои таланты продемонстрировали 120 участников.⠀

Почетным гостем фестиваля стал актер театра и кино Артур Каспранов. Компетентное жюри оценило каждое выступление, наградив участников призами в различных номинациях. «Мы хотели, во-первых, объединить тех людей, которые находятся внутри профессии, тех, кто хочет в эту профессию погрузиться, тех, кто ею занимается, И, соответственно, зрителя, который с другой стороны профессии стоит и воспринимает уже результат нашей работы, потому что в целом задача театра — это развитие культуры», — рассказала директор Чеховского городского театра Светлана Кузнецова.

Руководитель театрального коллектива «Искра» Ангелина Поляшова выразила радость от победы своих подопечных в номинации «Юные звезды театра». «Очень много положительных эмоций, я рада за детей, что они смогли выйти на сцену. Некоторые выступали в первый раз, для них это было очень волнительно», — поделилась Ангелина Поляшова.

Останавливаться на этом организаторы не планируют. Фестиваль будет ежегодным и только возрастет в своих масштабах. ⠀