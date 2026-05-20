Первый фестиваль-конкурс медиков Федерального медико-биологического агентства пройдет в городском округе Пушкинский

В городском округе Пушкинский, на сцене местного Дворца культуры, 30 мая состоится первый фестиваль-конкурс медицинских работников Федерального медико-биологического агентства.

Участие в мероприятии подтвердили уже 15 лечебных учреждений, и заявки продолжают поступать. Как сообщила заместитель начальника медсанчасти №154 Ирина Титкова, по инициативе участников сегодня прошла первая репетиция. На сцене выступили творческие коллективы из больниц Москвы, Королева, Электростали и Красноармейска.

Организацией фестиваля активно помогают сотрудники Красноармейского Дворца культуры.

Помимо выступлений, в рамках фестиваля будет представлена выставка авторских работ декоративно-прикладного творчества. Организаторы считают, что это событие станет доброй традицией и позволит раскрыть многогранные таланты людей, которые ежедневно заботятся о здоровье россиян.