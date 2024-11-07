Первый фестиваль фотографического искусства открылся в Серпухове

Фестиваль фотографического и изобразительного искусства «Объективная перспектива» впервые открылся в музейно-выставочном пространстве в Серпухове. Организаторы — Детская художественная школа имени Бузовкина и «Серпуховское информационное агентство».

В течение месяца в «Темном зале» выставочного центра будет проходить выставка участников фестиваля и тематические встречи. Например, покажут документальный фильм «Ты никогда не умрешь» о выдающемся серпуховском живописце, «художнике из Щеболова» Александре Бузовкине. Гости пообщаются с его правнуком Федором Мосоловым и директором Детской школы искусств Еленой Котовой.

Музейно-выставочный центр располагается в доме № 5б на улице Горького.

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