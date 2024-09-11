Первый этаж Дома культуры «Содружество» в Дмитрове отремонтируют к октябрю

Дом культуры «Содружество» в Дмитрове был построен в 1962 году. Этой осенью первый этаж учреждения преобразится после ремонта.

В этом году Дом культуры стал лучшим в Московской области. За высокие результаты работы выделена субсидия на ремонт фойе. Над обликом общественного пространства работала целая команда дизайнеров.

«Перестроили и отремонтировали фойе. Также здесь в этом году мы смогли реализовать еще ремонт в нескольких помещениях на первом этаже. В данном случае мы сделаем красивые, комфортные, хорошо оборудованные кабинеты для декоративно-прикладного творчества, для проведения курсов по дошкольной подготовке и различным другим дисциплинам», — рассказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Кроме того, на первом этаже откроется класс для занятий хореографией. Всего в Доме культуры работают 27 клубных формированный, которые посещают более 900 человек. Завершатся работы в октябре.

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