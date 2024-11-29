Первый этап всероссийского турнира по авиамоделированию прошел в Химках

Филиал Московского авиационного института ракетно-космической техники в Химках стал площадкой для проведения отборочного этапа всероссийских соревнований по авиамодельному спорту «Кибердром Старт». В турнире приняли участие свыше 100 детей в возрасте 12-14 лет.

Спортсмены продемонстрировали свои знания в области управления беспилотной авиационной системой и практические навыки скоростного пилотирования на трассе с препятствиями.

«Авиамодельный спорт постоянно прогрессирует, а также очень интересен детям. Это помогает нашему подрастающему поколению развить мышление, конструкторские и инженерные способности», — поделился председатель совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Помимо основной части соревнований, дети присоединились к увлекательной викторине и выполнили задания на логику. Также авиамоделисты состязались в скоростном пилотировании воздушного судна с помощью дронов и в программном симуляторе.

Лучших участников отметили почетными грамотами и кубками.

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