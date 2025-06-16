Первый этап турнира по шахматам на «Кубок Карякина» пройдет в Балашихе 21 июня

В парке «Пехорка» Балашихи пройдет первый этап шахматного турнира. Мероприятие состоится 21 июня. В центре внимания — сеанс одновременной игры, который проведет президент Федерации шахмат Московской области, легендарный гроссмейстер Сергей Карякин.

Соревнование пройдет по швейцарской системе и будет включать семь туров. Участникам предоставляется 10 минут на партию с добавлением пяти секунд за каждый ход, начиная с первого.

Ключевой особенностью этапа станет отбор на финал международного детского турнира «Шахматные звезды 5.0», который состоится с 25 по 30 июня 2025 года в павильоне ВТЦ Азербайджанской Республики на ВДНХ. Юные шахматисты из Подмосковья поборются за 24 путевки в финал, где смогут помериться силами с мировыми звездами шахмат, включая Сергея Карякина, Хоу Ифань, Валентину Гунину, Екатерину Лагно, Александру Горячкину, Владислава Артемьева, а также ведущих гроссмейстеров из Азербайджана, Ирана, Индии и Казахстана.

Программа турнира насыщена: предусмотрены соревнования в пяти возрастных категориях, включая открытый турнир для всех желающих, а также специальные призы для женщин и ветеранов. Для участия в турнире необходимо подать заявку до 18 июня включительно.

Отметим, что Сергей Карякин, чье имя носит турнир, в 12 лет и семь месяцев стал самым молодым гроссмейстером в истории, попав в Книгу рекордов Гиннесса. Этот рекорд держался почти два десятилетия, до 2021 года.

Кубок Сергея Карякина, проходящий в парках Подмосковья с 2022 года, с каждым сезоном собирает все больше участников. В 2024 году в нем приняли участие свыше 300 шахматистов, и в этом году организаторы ожидают еще больший ажиотаж.