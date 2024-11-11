Первый этап строительства храма завершился в деревне Курово

Новый храм скоро появится в деревне Курово. Строительство стартовало пару месяцев назад. Рабочие уже закончили первый этап.

Специалисты уже сделали фундамент и возвели стены. В строительстве активно участвуют местные жители. Они помогают материалами и советами.

«Строительство нового храма в деревне Курово — это важное событие для всего округа. Мы рады видеть, как местные жители объединяются вокруг этой инициативы, и уверены, что новый храм станет местом силы и духовного роста для всех нас», — сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Храм планируют открыть к концу 2025 года.

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