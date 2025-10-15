Первый этап строительства бесплатного дублера Пятницкого шоссе завершат в ноябре

Первый этап строительства дублера Пятницкого шоссе завершат в Подмосковье в ноябре. Вместе с новой развязкой и съездами к ЖК «Юрлово» и деревне Федоровка дорога разгрузит трудный участок трассы и сократить время пути для тысяч водителей.

Как рассказали в региональном стройнадзоре, в рамках первого этапа этой осенью запустят 1,5 километра дороги. Специалисьты уже переустроили коммуникации, обустроили ливневки и дождевую канализацию. Асфальтирование верхнего слоя выполнено на 70%, установка шумозащитных экранов — на 50%.

На дублере пятницкого шоссе создадут четыре полосы движения. Скорость на новом участке составит до 120 километров в час, а общая протяженность дороги — порядка 50 километров. Трасса будет заканчиваться в деревне Стрелино под Солнечногорском. Проезд будет бесплатным.

Дорогу строят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».