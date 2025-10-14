Первый этап Школьной лиги начался в Богородском округе

Первые футбольные матчи прошли 13 октября на базе Центров образования «Богородский» и «ЦО № 5». Азартным, энергичным и динамичным выдался этот понедельник для учащихся Богородского округа

В соревнованиях встретились команды из 12 школ. Все участники показали высокий уровень подготовки, достойную игру и настрой только на победу.

По итогам в четырех группах были определены сильнейшие команды. В группе «А» с большим преимуществом одержали победу хозяева площадки — ЦО «Богородский». В группе «Б» первое место у команды «ЦО № 9». В группе «В» в упорной борьбе с «ЦО № 1» по разнице забитых голов одержал победу «ЦО № 4», а в группе «Г» первенствовал «ЦО № 2».

Борьбу за чемпионский титул во втором этапе восемь сильнейших команд муниципалитета продолжат в ближайшие недели. Победители получат право представлять Богородский округ на региональных соревнованиях по футзалу.