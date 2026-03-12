Первый этап реновации завершился в Балашихе

Расселение аварийного жилья проходит в два этапа. Второй запланирован на II квартал 2026 года — новые квартиры получат жители 12 домов.

Балашиха стала одним из первых муниципалитетов Подмосковья, где была запущена программа реновации. В округе активно решаются вопросы жилищного строительства и улучшения городской инфраструктуры.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров отметил, что работа ведется не только за счет муниципального жилого фонда, но и с поддержкой губернатора Московской области. Были определены земельные участки и подготовлены документы для включения аварийных домов в программу реновации. Это долгосрочный проект, который требует тщательной подготовки и планирования.

В 2022 году был заключен договор о комплексном развитии территории с застройщиком «Реновация Балашиха». Этот проект включает расселение 16 аварийных домов в микрорайонах Авиаторов, Кучино, Керамик и Никольско-Архангельский. Застройщик обязался передать в муниципальную собственность не менее 159 квартир до 2026 года.

Одним из главных приоритетов программы является не только строительство нового жилья, но и создание полноценной социальной инфраструктуры. Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов подчеркнул, что новые дома строятся в рамках комплексного подхода, который включает детские сады, школы, поликлиники, парковки и спортивные площадки, что позволяет формировать комфортную среду для жизни.

Ярким примером успешной реализации программы реновации является история семьи Агаповых. Ольга с мужем и двумя детьми почти полвека прожили в аварийном доме на улице Зеленой. Условия жизни были крайне сложными, однако в преддверии 2026 года их мечта сбылась: они получили ключи от новой трехкомнатной квартиры на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов.