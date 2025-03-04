Первый этап ремонта путепровода на Обуховском шоссе в Солнечногорске завершат к лету

На Обуховском шоссе в Солнечногорске проводят капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути. Первый этап работ планируют завершить летом.

Строители уже разобрали конструкции и укрепили бетоном откосы опор. Сейчас они устанавливают новый армированный каркас.

Чтобы обеспечить безопасность автомобилистов, на путепроводе запустили реверсивное движение, которое регулирует светофор. В июне автомобили начнут ездить по новому участку путепровода, после чего начнутся работы второй очереди.

Во время ремонта, который проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», рабочие, в частности, обновят асфальтобетонное покрытие, установят новые перила и ограждения, а также обустроят лестницы.