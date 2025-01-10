Первый этап ремонта хирургического корпуса завершили в Можайской больнице

Главный врач Можайской больницы Максим Чуркин рассказал, что уже проработано архитектурно-планировочное решение будущего хирургического корпуса высотой в четыре этажа. «Определились с путями подъезда скорой помощи, местами расположения входов в здание. Все работы выполнят по единому стандарту стационара», — отметил он.

Решение о переводе после ремонта хирургического, травматологического, реанимационного и гинекологического отделений в бывший акушерский корпус правительство Подмосковья приняло в 2023 году. В здании отремонтируют стены, потолки и полы, заменят окна и двери, обновят все инженерные коммуникации. Фасад, кровля и входные группы будут капитально отремонтированы фасад, строители укрепят фундамент и благоустроят прилегающую территорию.

В будущем хирургическом корпусе разместятся операционные блоки. На первое этаже будет находиться приемное отделение хирургического профиля. В здании будет работать аппарат МРТ и рентгенологическое оборудование.