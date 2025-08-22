Первый этап ремонта эстакады через железную дорогу завершили в Одинцове

Эстакада через железную дорогу в Одинцове — важная часть дорожной сети, которая соединяет восьмой микрорайон с центральной частью города. Ремонт первого пролета провели этим летом, следующий этап — ремонт встречной полосы выполнят в 2026 году.

Семь лет интенсивной эксплуатации дали результат — покрытие эстакады износилось и требовало обновления. В рамках первого этапа ремонта специалисты заменили более тысячи квадратных метров асфальта, уложили литой асфальтобетон повышенной прочности, обновили гидроизоляцию на участке в 800 квадратных метров, смонтировали резиновые компенсаторы на деформационных швах, обслужили систему водоотвода и нанесли около 300 метров разметки. Толщина нового слоя асфальта даже превышает норматив — его отправили в лабораторию для проведения экспертизы.

Ремонт шел без перекрытия движения — здесь организовали временную схему объезда. Следующий этап начнется летом 2026 года.