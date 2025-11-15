Первый этап реконструкции завершили в Центральном парке в Щелкове

Масштабное обновление проходит в Щелковском парке культуры и отдыха. Готовность работ превысила 52%.

Работы в парке начались летом. Специалисты уже переложили 88% дорожек, перед главной сценой полностью выложили узором плитку.

В ходе реконструкции со стороны заднего фасада Дворца культуры появится событийная площадь с выходом на центральную аллею, качели и цветник. Рабочие уже провели геопластику искусственного холма и высадили ель.

Также стартовали работы по дополнительному озеленению территории. Уже высадили 30% саженцев.

Кроме того, специалисты смонтировали большую часть оборудования для детской игровой площадки. Обновят и спортивную зону: здесь будет две волейбольные площадки, новые тренажеры для воркаута и антивандальные теннисные столы.

Появятся новые осветительные комплексы, детский автогородок и площадки для выгула собак. Открыть обновленный парк должны во второй половине следующего года.

«Особое внимание уделяем природе. Под контролем дендрологов проводится санитарная очистка сухостоя, чтобы обновленный парк оставался зеленым и безопасным. Весной здесь высадят новые молодые деревья и кустарники», — отметил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.