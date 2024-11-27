Первый этап реконструкции завершат в музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове

В музее-заповеднике «Мелихово» городского округа Чехов подходит к концу первый этап масштабной модернизации. После завершения работ обновят почти все объекты на его территории.

Изменения не только улучшат облик музея, но и создадут комфортные условия для его гостей. На территории учреждения реконструируют пешеходные дорожки и откроют новый визитный центр. Это повысит уровень сервиса для туристов и жителей муниципалитета.

Отметим, что до конца года в Московской области запустят в эксплуатацию 58 социальных объектов. В том числе 35 зданий возведут с нуля, а 23 сдадут после капитального ремонта. Помимо этого, в Подмосковье досрочно построят четыре объекта. Эти и другие вопросы обсудили на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».