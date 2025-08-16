Первый этап реконструкции участка МКАД начался в Реутове

В северной части Реутова начался первый этап работ в рамках реконструкции участка МКАД: выносят и перекладывают подземные коммуникации, а также переустраивают существующие сети. Рабочие уже ведут работы на улице Победы, а после их окончания территория в течение двух месяцев будет благоустроена.

По плану, водопровод будет переделан в подготовке к строительству ливневой канализации — эти работы запланированы на сентябрь. Подготовительные работы по новому съезду и организации кругового движения на улице Победы начнутся в марте–апреле.

«В этом году выносятся все коммуникации совместно с „Газпромом“ и — убрать ресурсными организациями. Где-то март–апрель, вы приступаете уже к подготовке нового съезда и кругового движения», — отметил заместитель главы Реутова Евгений Бекяшов.

Для удобства жителей в рамках проекта будет построен пешеходный переход рядом с ТЦ «Шоколад». Кроме того, в этом году начнется переустройство подземного перехода вблизи Горьковского шоссе; на время работ для жителей временно обустроят надземный переход через МКАД.