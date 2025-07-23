Первый этап реконструкции теплосетей завершили в Дубне

Масштабное обновление тепловых коммуникаций продолжается в наукограде. Участок на улице 9 Мая стал первым, где в 2025 году завершились работы.
На улице 9 Мая заменили трубопровод длиной 85 метров. Уже осуществлены врезки в начальную и конечную точку. Подключены школа № 2 и дом № 37 на улице Боголюбова. Сейчас специалисты производят монтаж системы диспетчерского контроля. В ближайшее время рабочие приступят к обратной засыпке.
«Всего в этом году заменят два километра трубопровода. Самый протяженный участок на улице Попова — до пересечения с улицей Правды. Там сейчас уже производят демонтаж трубы, в связи с чем продлили отключение горячей воды. Все силы специалистов брошены на то, чтобы оперативно выполнить работы и подать горячую воду в дома», — рассказал исполняющий обязанности заместителя главы Дубны Дмитрий Носов.
Работы выполняют три подрядные организации. На других участках идет демонтаж труб. Новое оборудование поступит в город в ближайшее время.
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