Первый этап реконструкции музейного комплекса «Мелихово» завершат к концу года

Продолжается реконструкция здания Государственного литературно-мемориального музея-заповедника Чехова «Мелихово». Строители уже завершили работы на 54%.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, специалисты уже завершили земляные работы, обустроили фундамент и возвели каркас инженерно-технического корпуса. Это современное и многофункциональное здание построили с нуля, здесь будет главный вход — визит-центр.

«Строители штукатурят стены и потолки, завершают прокладку инженерных сетей, устанавливают окна и межкомнатные двери. После окончания строительных работ здесь благоустроят близлежащую территорию», — добавили в ведомстве.

Завершить первый этап работ по реконструкции планируют до конца года.

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