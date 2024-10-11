Первый этап реконструкции музея-заповедника в Чехове завершат к концу года

В музее-заповеднике Антона Чехова «Мелихово» подходит к концу первый этап капитального ремонта. Первоочередные работы здесь завершат до конца этого года.

Строители заканчивают первую очередь реконструкции музея-заповедника Антона Чехова «Мелихово». Сейчас на объекте трудятся 42 человека и две машины.

Рабочие обустраивают парковку и занимаются отделкой внутренних помещений в визит-центре. Его оборудуют современной техникой, это создаст комфортные условия для проведения экскурсий. Там же обустроят пространство для выставок, конференций, мастер-классов и культурных мероприятий. Специалисты уже собирают и расставляют в помещении мебель.

До конца 2024 года работы в рамках первого этапа капитального ремонта чеховского музея-заповедника полностью завершат.

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