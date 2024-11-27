Первый этап реконструкции музея-заповедника в Чехове завершат к концу года

В городском округе Чехов к концу года завершат первый этап модернизации комплекса зданий музея-заповедника Антона Чехова «Мелихово». В ближайшее время здесь заработает современный визит-центр.

Реконструкцию здания музея проводят в рамках региональной госпрограммы. Сейчас на площадке трудятся 38 рабочих и три машины спецтехники.

Строители возвели инженерно-технический блок, там разместят склады и хранилища, диспетчерскую, центральную котельную, а также отдел, который занимаются ремонтом и техобслуживанием. Сейчас специалисты монтируют инженерные сети, проводят отделку помещений.

В новом визит центре уже расставляют мебель и технику, рабочие завершают последние электромонтажные работы, проводят пусконаладку инженерных систем. На парковке устанавливают уличные фонари и благоустраивают близлежащую территорию.

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