Первый этап реконструкции котельной № 1 завершился в Лыткарине

Специалисты проводят пусконаладочные работы, после которых котел № 3 запустят. Энергоэффективность центральной котельной увеличат на 30%, а значит, в домах жителей Лыткарина станет теплее.

«На котле № 3 была проведена трудоемкая работа в части замены энергоэффективного оборудования, увеличен класс энергоэффективности, заменены все регистрирующие приборы, газовое оборудование и навесное в составе газопроводных линий», — добавила Елена Беспалова.

Городская котельная № 1 снабжает отоплением и горячим водоснабжением большую часть Лыткарина. В следующем году специалисты заменят конструктивы котлов № 1 и № 2, а также отремонтируют два сетевых насоса с электродвигателем. Помимо этого, капитальные работы проведут на четырех тепловых пунктах и 14 участках сетей.

Отметим, модернизация теплового оборудования в Лыткарине продолжается. За 2024 год заменили восемь участков теплотрасс протяженностью более 4,5 километров на улицах Парковая, Пионерская, Первомайская, Коммунистическая, Ленина и Колхозная.

Глава округа утвердил порядок действий при ликвидации возможных аварий. В случае нештатной ситуации жителей округа оперативно оповестят через телеграм-каналы, чаты многоквартирных домов и объявления на подъездах. Единая дежурно-диспетчерская служба округа работает круглосуточно.

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