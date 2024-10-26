Первый этап реконструкции детского городка в Протвине завершат осенью

В Протвине завершается реконструкция детского городка «Сказка» в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда». Подрядчик завершил подготовительные работы и приступил к бетонированию тропиночной сети.

После этого начнется отсыпка дорожек гранитным отсевом. Общая площадь пешеходного маршрута составит шесть тысяч квадратных метров, и он будет зонирован по типу покрытия.

В следующем году планируется полное восстановление этого любимого места отдыха для многих жителей Протвина. Городок, созданный в 1970-х годах архитекторами Геральдом Сыромятниковым и Николаем Лисицыным, выполнен в стиле деревянного зодчества и включает элементы, вдохновленные русскими сказками. Сквер всегда пользовался популярностью как у детей, так и у взрослых.

В обновленном проекте будут сохранены исторические скульптуры, а также добавлены современные объекты — все в стилистике деревянного зодчества. Это позволит сохранить атмосферу сказки и привлечь новых посетителей, обеспечивая комфортное и интересное пространство для отдыха и прогулок.

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