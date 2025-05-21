Первый этап реконструкции будущего музея «Библиотека Келлера» завершат в июле

В селе Сенницы городского округа Коломна продолжают обновлять будущий музей «Библиотека Келлера». Работы по реконструкции разделили на три этапа, первый планируют завершить в июле 2025 года.

Как рассказала автор проекта музея «Библиотека Келлера» Елена Дмитриева, сейчас архитектор-дизайнер разрабатывает план помещений.

«Специалист проводит работу, опираясь на данные, которые мы получили из архивов о предметах, находившихся в библиотеке семьи Келлер. Нам известно, сколько было шкафов, книг, какие были стулья, столы и из какого материала», — поделилась Елена Дмитриева.

На первом этапе в бывшем комплексе муниципальной библиотеки установят окна и вентиляцию, проведут инженерные сети, системы пожарной и охранной сигнализации. Затем спроектируют интерьер под музейную экспозицию. И в самом конце — разработают концепцию музея библиотеки.

Отметим, что проект реализуют с помощью гранта президента Российской Федерации Владимира Путина на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов.