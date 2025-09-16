Первый этап расчистки реки Скалба начали в округе Пушкинский

Все работы по расчистке реки Скалба разделены на пять этапов. Общая протяженность отрезка составит 20 километров.

Сейчас очистку ведут на участке длиной 2,5 километра от улицы Льва Толстого до улицы Хлебозаводская в Ивантеевке — до впадения Скалбы в реку Уча. Проводится уборка водной растительности, поваленных и сухостойных деревьев и мусора.

Заместитель главы городского округа Максим Прибытков рассказал, что работы проводятся с начала сентября по государственному контракту с Министерством экологии. Подрядчик работает активно и в соответствии с графиком.

Завершить расчистку участка в Ивантеевке планируют в ноябре. «И в следующем году, мы надеемся, все остальные этапы будут реализованы», — отметил Максим Прибытков.

Ранее глава округа Пушкинский Максим Красноцветов рассказал, что в текущем году была проведена санитарная очистка Травинского озера в Пушкино, прудов в деревне Луговая и на территории городского Центрального парка в Ивантеевке.